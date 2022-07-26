وفد الجهاد يُعزي بشهيدي نابلس

قدَّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، واجب التعازي والمواساة لذوي شهيدي نابلس بالضفة المحتلة، الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد عزيزي.

وارتقى فجر الأحد ، الشهيدان صبح (29 عاماً) وعزيزي (22 عاماً) برصاص الاحتلال، فيما أصيب آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال بمدينة نابلس، واندلاع اشتباكات عنيفة دارت بمحيط البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة.

وخلال كلمة له، نعى القيادي المحرر نصر العمور شهداء نابلس الذين ارتقوا على طريق القدس، مشيداً بمناقب الشهداء، مشيراً إلى فضل الشهادة وعظمة الشهداء، والتي يصطفي فيها الله المجاهدين ويعطيهم الكرامات، وأنها لا تُعطى إلا لأهل الله وخاصته.

من جانبهم وجه ذوو الشهيدين شكرهما لقيادة حركة الجهاد الإسلامي التي قدمت التعازي والمباركة باستشهاد أبنائهم ووقفوهم بجانب عوائل الشهداء والأسرى.

يذكر أن الشهيدين صبح والعزيزي ارتقيا فجر الأحد خلال اشتباكات عنيفة عقب تصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الياسمينة بالبلدة القديمة في نابلس.