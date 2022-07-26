قناة عبرية تكشف: "القوات البرية" ليست مؤهلة الآن لحرب!

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 26/7/2022، أن القوات البرية لجيش الاحتلال الصهيوني ليست مؤهلة الآن لحرب.

وقالت القناة 12 العبرية:" إن القوات البرية "الإسرائيلية" ليست مؤهلة الآن لحرب وهناك جملة اختلالات لن تسمح لها بالدخول في هجومٍ بري في لبنان".

ويُشار إلى أن ذلك يأتي في ظل التوتر السائد بين كيان الاحتلال والمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" على خلفية النزاع على حقل "كاريش" للغاز على الحدود اللبنانية.

وزير حرب الاحتلال بيني غانتس هدد مؤخراً بتدمير لبنان، في أي مواجهة قادمة، في انفصال عن الواقع ومع تزايد قوة محور المقاومة الذي على رأسه "حزب الله".

جدير ذكره أن جيش الاحتلال وبحسب وسائل إعلام عبرية، يعاني من تهرب الكثير من الجنود من الخدمة في "ذراع البر"، ويتجهون بشكل أكبر للعمل في الوحدات التكنولوجية وذراع الجو حيث نسبة الخطر أقل من "ذراع البر".