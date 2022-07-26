مهندس "صفقة القرن" مصاب بالسرطان

كشف جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن تشخيص إصابته بسرطان الغدة الدرقية في عام 2019.

ويعتبر كوشنر من مهندسي الاتفاقيات الإبراهيمية وما عرف باسم "صفقة القرن".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز - كما نقلت عنها صحيفة يسرائيل هيوم العبرية - فإن كوشنر كشف عن ذلك خلال كتابه الذي سيتم الإعلان عنه نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وأوضح كوشنر أن طبيب البيت الأبيض شون كونلي اقترب منه على متن الطائرة الرئاسية حين كان متوجهًا برفقة ترامب إلى تكساس، وأخبره أن نتائج اختباراته تشير إلى إصابته بالسرطان وبحاجة لتحديد موعد لعملية جراحية.

وأشار إلى أنه خضع إلى جراحة في ذلك العام، وتمكن من إبقاء اكتشاف المرض سرًا، إلا أن ترامب كان يعلم بذلك قبل أن يخبره كوشنر بنفسه، والذي بدوره استدعاه إلى مكتبه وتحدث معه وسأله عما إذا كان متوترًا، وطالبه حينها بالهدوء وأن كل شيء سيكون على ما يرام.