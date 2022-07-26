اقتحام ومداهمة قرى ومدن الضفة المحتلة واعتقال عدد من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 26/7/2022، حملة دهم واقتحام لعدد من قرى ومدن الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان وفتشت منازل مواطنين في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ليث الأطرش (20 عاما)، وجاد معالي (20 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعلاء خالد أبو سمور (31 عاما)، وحسن علي حسن طقاطقة (26 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.

وأضاف، أن قوات الاحتلال فتشت منزلي محمد سمرين، ومحمد زايد العبيات وعبثت في محتوياتهما في بيت ساحور شرقا.

وفيما يلي اعتقالات الثلاثاء ٢٦/٧/٢٠٢٢

١. جاد شادي معالي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٢. ليث عبد الكريم الأطرش- مخيم الدهيشة

٣. علاء سمور- بيت فجار جنوب بيت لحم

٤. حسن علي طقاطقة- بيت فجار

٥. الفتى عبد الكريم قدورة- مخيم عقبة جبر في أريحا

٦. راشد هاني عودة- قصرة جنوب نابلس