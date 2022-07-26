"غانتس" يكشف الأسباب التي تدفعه للقاء رئيس السلطة عباس

كشف وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم الإثنين، عن الأسباب التي تدفعه للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال "غانتس" في مقابلة مع موقع والا العبري:" أتبنى نهج الحد من الصراع كإنشاء أسس إيجابية للحوار المستمر مع الفلسطينيين، انظروا لماذا اجتمع مع أبو مازن؟ إنه ليس صديقي ولا أبحث عنه ليكون صديقي، ما يهمني هو أمن "إسرائيل"، علينا التأكد من إضعاف حماس واستمرار التنسيق الأمني​​، ولهذا السبب ألتقي به".

حول الأزمة مع روسيا، قال وزير حرب الاحتلال :" نحن بحاجة إلى روسيا وهم بحاجة إلينا، أنا مقتنع بأنه يمكننا إيجاد طريقة للمضي قدما وحل الخلاف.

وبشأن الحرب في أوكرانيا: رفض غانتس وصف بوتين بـ "مجرم حرب"، وقال: الحرب شيء صعب، تحدث فيها أشياء صعبة، آمل أن تنتهي قريبا.

وفي الثامن من الشهر الجاري، كان أخر لقاء يجمع رئيس السلطة محمود عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، جرى فيه الاتفاق على مواصلة التنسيق الأمني، وفق ما صرح به آنذاك، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ووزير حرب الاحتلال "غانتس".