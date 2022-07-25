روسيا تعتقل سياسي "اسرائيلي" معارض للرئيس بوتين

ذكرت وسائل اعلام روسية، اليوم الاثنين، أن السلطات الروسية، قد اعتقلت السياسي اليهودي "ليونيد جوزمان"، وهو من المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن محامي جوزمان، تأكيده أنه جرى فتح تحقيق جنائي ضده، بتهمة عدم الإبلاغ بالسرعة الكافية بشأن جنسيته الإسرائيلية.

وكان "جوزمان"، قد أعلن في وقت سابق، عن إضرار الرئيس الروسي بوتين بلاده، أكثر من أي زعيم روسي آخر، وذلك عقب العملية الروسية العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن "جوزمان"، قبل أيام، خشيته من اعتقاله على يد الشرطة الروسية، مبينا أنه يشعر بأن كل يوم يمر عليه هو آخر يوم.

ويعد "جوزمان" آخر زعيم لحزب "اتحاد قوى اليمين" التي شملت الإصلاحيين المؤيدين للسوق الحرة.

ويعرف "جوزمان" في روسيا بـ"عميل أجنبي"، بتهمة تلقي أموالاً من الأجانب.