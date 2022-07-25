الاعلام العبري: إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات صارمة ضد روسيا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات شديدة وصارمة في حال نفذت روسيا تهديدها وأغلقت مكاتب الوكالة اليهودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، قوله: إنه "يتعين على إسرائيل إعادة سفيرها من موسكو للتشاور، في حال أغلقت مكاتب الوكالة اليهودية".

وأضاف: "نحن في معركة هنا، فالأمر لا يتعلق بإغلاق ماكدونالدز (مطعم)، إغلاق الوكالة بغطاء قضائي هو موضوع سياسي، ولن يمر هذا الأمر بهدوء"، وفق تعبيره.

وبحسب الصحيفة، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال نقاش حكومي صباح اليوم، بأن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا سيشكل حدثًا خطيرًا له تأثير على العلاقات مع موسكو.

وقال لبيد: "هذه العلاقات هامة لإسرائيل. الجالية اليهودية في روسيا كبيرة وهامة، ويتم التحدث عنها في إطار كل نقاش سياسي مع النظام في موسكو".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النقاش الثاني الذي يجريه لبيد في غضون أربعة أيام، منذ نشر تقارير تفيد بأن روسيا تسعى لوقف نشاط الوكالة اليهودية لديها.

ولفتت إلى أن الوكالة نفسها درست وقف نشاطها في بداية الشهر، وذلك بعد طلب السلطات الروسية الحصول على معلومات حول اليهود الذين ينوون الهجرة إلى إسرائيل.