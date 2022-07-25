بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين ٢٥/٧/٢٠٢٢، بعد حملة دهم واقتحام لمدن وقرى الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من:

١. المحرر توفيق أبو عرقوب- بيرزيت شمال رام الله

٢. إبراهيم فياض- مخيم نور شمس شرق طولكرم

٣. داود الخطيب- مخيم نور شمس

٤. أحمد حمدي الشريف- الخليل

٥. قصي تيسير أبو عرقوب- دورا جنوب الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب خلال اقتحام منزله ببلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال منزل أسرة أبو عرقوب وقامت بتفتيشه واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة، كما سلمت شقيقه أدهم تبليغا لمراجعة المخابرات.