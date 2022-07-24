إصابة أحد أسرى سجن "عوفر" بعد اعتداء إدارة سجون الاحتلال على عدد من الأسرى

أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، بأن عدد من الأسرى في سجن "عوفر" تم الاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة أحدهم بجراح.

وأوضح المكتب، بأن أسرى في سجن "عوفر" تعرضوا لاعتداء همجي من قبل إدارة سجون الاحتلال، مبيناً أنه بعد الاعتداء من قبل الاحتلال على الأسرى سادت حالة من التوتر في أقسام السجن.

وقال:" إدارة سجون الاحتلال قررت إفراغ قسم 12 في سجن "عوفر" لإجراء تفتيشات داخله ونقل الأسرى لمكان آخر.

ةتجدر الاشارة إلى ان قوات الاحتلال صعدت من اجراءاتها القمعية بحق الأسرى في سجونها من خلال العزل والتفتيش والمنع من الزيارات وغيرها.