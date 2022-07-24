مقاومون يطلقون النار تجاه جيش الاحتلال قرب حاجز "عورتا" شرق نابلس

أطلق مقاومون، مساء اليوم الأحد، النار تجاه جيش الاحتلال قرب حاجز "عورتا" شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار تجاه قوة لجيش الاحتلال كانت تتمركز قرب "حاجز" عورتا شرق نابلس.

وكانت قد شهدت مدينة نابلس فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين مقاومين، وقوات الاحتلال وهي أول اشتباكات عنيفة وغير عادية تشهدها المدينة منذ سنوات.

وارتقى خلال الاشتباكات الشهيدين البطلين محمد بشار العزيزي وعبد الرحمن صبح، بعد محاصرة قوات الاحتلال للمنزل الذي تحصنا فيه.

وتشهد مدينتي جنين ونابلس اشتباكات شبه يومية بين مقاومين من كتيبتي جنين ونابلس في سرايا القدس، وقوات الاحتلال الصهيوني التي تحاول بشكل مستمر اقتحام المدينتين بهدف اغتيال مقاومين.