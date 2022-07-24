تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022.. تردد قناة الرابعة على عرب سات، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم عن تردد قناة رابعة العراقية الرياضية، وهي من القنوات التي تعرض الكثير من المباريات المهمة من الدوري الاسباني وغيرها من مباريات الدوري الانجليزي، وكانت عرضت القناة المباراة المهمة بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تسمى بـ"كلاسيكو الأرض" وأقيمت اليوم الساعة السادسة صباحا الموافق 24 يوليو 2022، في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الموسم التحضيري للموسم الكروي الجديد في إسبانيا 2022-2023، حيث لم يتبقى سوى ساعات معدودة على بدء المباراة بين أعظم فريقين على مستوى القارة الأوروبية بل على مستوى العالم ككل.

تردد قناة الرابعة العراقية 2022

وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل عن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نرفق لكم تردد قناة الرابعة العراقية 2022، حتى تستمتعوا بمشاهدة أحداث وتفاصيل المباراة المباريات العالمية وخاصة الدوري الاسباني.

تردد قناة الرابعة العراقية

في الرابط التالي طريقة ضبط تردد قناة الرابعة العراقية:

https://www.youtube.com/watch?v=wuIKCF4ZKAE&feature=emb_title

اضبط تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2022 عرب سات ونايل سات

تردد قناة الرابعة العراقية عرب سات، كما إنهم يلجؤون للمواقع المختصة للبحث عن كيف، اضبط تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2022 نيل سات وعرب سات؛ كونها تعتبر قناة الرابعة العراقية ‏واحدة من أشهر القنوات الرياضية الخاصة بنقل وعرض كأس الأمم الآسيوية والذي يهم ويكون مميز جدا بالنسبة للملايين من المتابعين، ‏ولذلك تقوم القناة بصورة مستمرة بمحاولة تجديد البيانات الخاصة بها وزيادة كفاءتها، واليكم تردد قناة الرابعة العراقية:

أولاً: عربسات

التردد : 11747

الاستقطاب : عمودي

معامل التصحيح : 27500

معدل الترميز : 2/3

أسم القناة : الرابعة العراقية

القمر الصناعي : عرب سات

ثانياً: نايل سات

التردد : 11678

الاستقطاب : افقي

معامل التصحيح : 27500

معدل الترميز : 5/6

أسم القناة : الرابعة العراقية

القمر الصناعي : نايل سات