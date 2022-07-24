أسباب مرض جدري القرود وأعراضه

جدري القرود أسبابه وأعراضه، وهل له علاج؟ تشخيص جدري القردة، عدد حالات الإصابة بـ جدري القرود، هل يوجد لقاح لفيروس جدري القرود؟ طرق الوقاية من جدري القرود، كم يستغرق الشفاء من جدري القرود؟ أنواع جدري القرود، ما هو مرض الجدري؟ علاج مرض الجدري.

جدري القردة Monkeypox هو فيروس نادر جداً وهو يشبه مرض الجدري، وتم تشخيص أول حالة إصابة بهذا المرض بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو، فهو قديم ليس فيروس جديد.

جدري القرود أسبابه وأعراضه

جدري القرود انتشر مؤخراً بشكل أسرع حسب ما جاء في منظمة الصحة العالمية والذي بدأ ينتشر في عدة دول مثل كندا، اسبانيا، أمريكا،البرتغال، بريطانيا، تل أبيب.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن أغلب حالات جدري القرود جاءت من حمام الساونا الذي يذهب غليه بشكل دائم الشاذون جنسياً، فقد سجلت جدري القرود حالات كثيرة في أوروبا بين الشاذيين جنسياً.

أسباب جدري القرود

من أسباب جدري القرود أنه يتطور بسبب الإصابة بفيروس جدري القرود وهو فيروس ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية، وهذا الفيروس لا يزال المصدر الطبيعي لفيروس جدري القرود غير معروف منذ القدم، ويعتقد أن أنواعاً من القوارض الإفريقية تلعب دوراً في نقل فيروس جدري القرود.

أعراض جدري القرود

ارتفاع بدرجات الحرارة

خمول

حمى.

صداع.

آلام العضلات.

آلام في الظهر.

تضخم العقد اللمفاوية.

بردية

إرهاق.

تعب

تشخيص جدري القردة

تشخيص جدري القردة قد يكون هناك صعوبة في تشخيص فيروس جدري القرود وذلك بسبب أوجه الشبه بينه وبين مرض الجدري، لكن ممكن ان يكون التشخيص عن طريق عمل فحوصات وتحاليل طبية في المختبر حتى تتحقق من نوع الفيروس.

عدد حالات الإصابة بـ جدري القرود

عدد حالات الإصابة بـ جدري القرود حتى الآن وصل تقريباً نحو 80 إصابة بجدري القرود كما أن هناك 50 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 11 دولة، وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر فصل الصيف 2022.

هل يوجد لقاح لفيروس جدري القرود؟

لا يوجد لقاحات مُحدّدة متاحة لمكافحة فيروس جدري القردة ولا حتى أدوية، ولكن يمكن مكافحة فاشياته، ولكن أوضحت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد الجدري ناجع بنسبة 85% في الوقاية من فيروس جدري القردة، لكن هذا اللقاح لم يعد متاحاً لعامة الجمهور بعد أن أُوقِف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم.

طرق الوقاية من جدري القرود

للوقاية من جدري القرود يجب تجنّب المخالطة الجسدية الحميمة للمصابين بعدوى جدري القردة، ويفضل ارتداء قفازات ومعدات حماية عند الاعتناء بمرضى فيروس جدري القرود.

الحرص الدائم على غسل اليدين بانتظام بعد الاعتناء بمرضى فيروس جدري القرود أو زيارتهم.

يجب ارتداء قفازات وغيرها من ملابس الحماية المناسبة عند مناولة الحيوانات المريضة أو أنسجتها الحاملة للعدوى وأثناء ممارسات ذبحها.

يجب أن تركّز الجهود المبذولة للوقاية من انتقال الفيروس في البلدان الموطونة به على طهي كل المنتجات الحيوانية "الدم واللحوم" بشكل جيّد قبل تناولها.

كم يستغرق الشفاء من جدري القرود؟

يستغرق الشفاء من جدري القرود 3 أسابيع حتى يختفي تماماً، حيث يتطوّر الطفح الجلدي في حوالي 10 أيام من حطاطات بقعية "آفات ذات قواعد مسطّحة" إلى حويصلات "نفاطات صغيرة مملوءة بسائل" وبثرات تليها جلبات.

أنواع جدري القرود

جدري القرود الوسط إفريقي: جدري القرود الوسط إفريقي يتميز بتسببه بأعراض أكثر شدة من النوع الآخر، وتسببه بنسب أعلى من الوفيات، كما أن عملية انتقاله من شخص لآخر عن طريق التلامس موثقة.

جدري القرود الغرب إفريقي: جدري القرود الغرب إفريقي يسبب أعراض أقل شدة من النوع الآخر، كما أن عملية انتقاله من شخص لآخر عن طريق التلامس محدودة.

ما هو مرض الجدري؟

مرض الجدري الجدري هو مرض تلوّثي يسببه فيروس يدعى فاريولا، وهو مرض تلوثي معدٍ ينقل من شخص إلى آخر، من بين الأعراض التي يتميز بها مرض الجدري الطفح الجلدي بشكل الفقاعات السوداء المليئة بسائل كدر ويسمى الجدري الأسود.

علاج مرض الجدري

علاج مرض الجدري لا يوجد علاج خاص لهذا المرض، لكن يجب العزل الفوري والعلاج الداعم فقط.

وتعطى المضادات الحيوية عند ظهور تلوث جرثومي ثانوي فقط.

يمكن عزل مريض الجدري في المنزل لمنع انتشار مرض الجدري.