الصحة: فلسطين خالية من جدري القرود

أكّد مدير وزارة الصحة في أريحا طارق حواش، اليوم الأحد، على أنّ فلسطين لم تسجل أيّ إصابة حتى اللحظة بمرض "جدري القرود"، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ على خلفية تفشي هذا المرض.

وأوضح حواش، أن الوزارة على أهبة الاستعداد وسيكون تعليمات وبروتوكولات في حال تم الإعلان عن أيّ إصابة بهذا المرض.

وبشأن تفشي فيروس "كورونا"، أشار حواش إلى أنّ الموجة السادسة من فيروس "كورونا" سريعة الانتشار وأعراضها أشد من الموجة الخامسة.

وأضاف: "بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات إلا أنّ الأمور حتى اللحظة تحت السيطرة خاصةً بالنسبة لأعداد الإدخالات للمستشفيات".