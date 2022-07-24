بالفيديو والصور دمار هائل تخلفه حرائق اليونان وموسكو تستنفر بسبب الحر!

قالت السلطات اليونانية اليوم الأحد 24 يوليو :2022 "إن حريقا ضخماً شب في غابات جزيرة ميديلي بليسفوس، دمر منازل السكان، وتسبب بعمليات إجلاء واسعة من منتجع سياحي في الجزيرة".

وتعرض عدد غير معروف من المنازل والشركات للتدمير بالقرب من فاتيرا، وهو امتداد شهير للشاطئ يبلغ طوله 5 أميال (8 كم) في جزيرة بحر إيجة، وفقًا لما ذكره عمدة الجزء الغربي من الجزيرة.

وفي منطقة إيفروس، اشتعل حريق غابات آخر لليوم الثالث في حديقة داديا الوطنية.

وفي السياق، أعلن مركز الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية موسكو عن حالة تأهب "برتقالية"، اليوم الأحد 24 يوليو 2022، بسبب موجة الحر.

وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر على موقعه الرسمي: "درجة شدة الظواهر الخطرة "البرتقالية" وتعني أن الجو خطير".

حرائق الغابات تهدد منازل في اثينا #اليونان pic.twitter.com/NBADrXtGCP — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) July 20, 2022