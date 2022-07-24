الأسير أحمد أبو جابر يدخل عامه الـ37 في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني: "إن الأسير أحمد أبو جابر (64 عامًا) من الأراضي المحتلة عام 1948، دخل عامه الـ37 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 1986، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة".

وأضاف النادي أن الأسير أبو جابر، أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم.

يُعتبر الأسير من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، ولهم دور معرفي هام بين رفاقه الأسرى، حيث تمكّن من استكمال الدراسات العليا، وأنتج العديد من الدراسات والأبحاث في عدة مجالات كما أنه يكتب الشعر.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أحمد أبو جابر أب لثلاثة أبناء عندما اُعتقل كانوا أطفالًا، حيث كان أصغرهم يبلغ من العمر شهراً، وهو الآن جد لأحفاد يحرمهم الاحتلال اليوم من زيارته، كما حرمه عائلته على مدار هذه السنوات.