إضراب شامل يعم نابلس وجامعة النجاح تُعلق الدوام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 ص
24 يوليو 2022
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عم الإضراب الشامل اليوم الأحد 24/7/2022 ، محافظة نابلس ، حداداً على الشهيدين  عبود صبح (29 عاماً) ومحمد العزيزي (22 عاماً)  اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال جراء اشتباكات مدينة نابلس.

وشل الإضراب الشامل المدينة بشكل كامل وسط حالة من الغضب الشديد بعد اغتيال قوات الاحتلال للشهيدين بعد معركة شرسة بين مقاومين وقوات الاحتلال .

وعلقت إدارة جامعة النجاح الوطنية بالتنسيق مع نقابة العاملين ومجلس اتحاد الطلبة، الدوام للطلبة والعاملين إلى الأحد.

ونعت جامعة النجاح شهداء نابلس محمد العزيزي وعبود صبح، اللذان ارتقيا إلى فجر هذا اليوم، معلنة عن تعليق الدوام لهذا اليوم، حدادا على أرواح الشهداء، علما بأن تعليق الدوام يشمل الطلاب والعاملين.

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