"مهجة القدس": الأسير أحمد الشيباني يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير أحمد مصطفى أحمد الشيباني "العندليب" (50 عامًا)؛ من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/07/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد الشيباني ولد بتاريخ 02/01/1972م؛ وهو متزوج ولديه اثنان من الأبناء؛ وأصيب نجله مصطفى بعيار ناري في البطن خلال أحداث انتفاضة القدس؛ وزوجته أسيرة محررة أمضت في سجون الاحتلال تسعة أشهر، ويقبع حاليًا في سجن إيشل الصهيوني.