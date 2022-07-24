تفاصيل عن معركة نابلس: الاحتلال أطلق صواريخ" لاو" و"ماتادور" على المباني

كشفت صحيفة يديعوت اليوم الأحد 24/7/2022 ، إن المعارك في نابلس استمرت الليلة قرابة ثلاث ساعات ضد مسلحين فلسطينيين تحصنوا في 3 مبان.

وقالت الصحيفة إن قوات اليمام وجفعاتي تعرضت لنيران كثيفة من قبل مسلحين آخرين كانوا متمركزين على أسطح قريبة، كما أطلقت القوات صواريخ لاو وماتادور على المباني.

ويشار إلى أن الاشتباكات المسلحة العنيفة التي دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال ، أدت لاستشهد الشابين محمد عزيزي وعبود صبح من البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر وزارة الصحة فقد أعلن عن استشهاد كل من عزيزي 25 عاما بعد إصابته بالصدر، والشاب عبد الرحمن جمال صبح 28 عاما بعد إصابته بالرأس، وإصابة 6 شبان أخرى بينهم إصابتان خطيرة بالرأس والظهر نتيجة اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة من المدينة.







