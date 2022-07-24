حماس: ستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 24/7/2022، أن المواجهات المستمرة في الضفة المحتلة، تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار.

وحيا الناطق باسم حماس د. عبد اللطيف القانوع في تصريح مقتضب، جماهير شعبنا الفلسطيني وشباب المقاومة الفلسطينية الذين هبوا في استبسال عظيم وتصدوا لاقتحام الاحتلال الصهيوني لمدينة نابلس بكل عنفوان واقتدار .

وشدد القانوع، على أن المواجهات الدائرة في مدينة نابلس وتصدي أهلها للاحتلال الصهيوني بروح قتالية عالية دليل على بسالة وقدرة شعبنا على استمرار ثورته المتصاعدة ونضاله ضد المحتل الصهيوني .

وأكد، أن المواجهات المستمرة تبرهن على أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال و ستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار وستواصل مقاومتها حتى إفشال أهداف الاحتلال وكنسه عن كل أراضينا.

واستشهد شابان وأصيب شابان آخران، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال دارت بمحيط البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.