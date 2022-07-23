المعلق الرياضي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي، عشاق كرة القدم العالمية على موعد مع ملحمة كروية بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، إذ يتنافسان في مباراة ودية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لبدء الموسم الكروي لبطولة الليغا للعام 2022-2023، إذ من المقرر أن تقام المباراة في الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد الموافق 24 يوليو 2022 في أمريكا، ضمن الموسم التحضيري للفريقين، على أمل أن يبدءا الموسم بشكل جيد ويلبي رغبات الجمهور، لاسيما وأن الأعين على نادي برشلونة بعد التعاقدات القوية في الميركاتو الصيفي مع عدد من النجوم العالميين أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي جاء من نادي بايرن ميونخ الألماني.

متى مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ولأن هذه المباراة مهمة بالنسبة لعشاق الفريقين، على الرغم من إنها مباراة ودية، إلا إنها تحظى باهتمام كبير بين أوساط محبي هذه اللعبة الجميلة، ولذلك يبحث هؤلاء الفئات حول العالم عن، المعلق الرياضي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي، لأنهم يهتمون بكل تفاصيل هذه اللعبة لأنها من أهم المباريات التي تقام على مستوى العالم، لشدة التنافس بين الفريقين الغريمين منذ عشرات السنوات، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن التساؤل، متى مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حتى تتمتعوا بمشاهدة مباراة جيدة على كل المستويات.

🔝المُباراة القادمة، الكلاسيكو :

🗓 الأحد 24 يوليو 2022

⏰ 6:00 صباحاً بتوقيت مكة

🇺🇸 مُباراة ودية

⚽️ ريال مدريد 🆚 برشلونة

🏟 Allegiant stadium#HalaMadridYNadaMas ⚪️⚪️ pic.twitter.com/iLFGeWWl8O — Insider Real (@RMCFarab) July 21, 2022

أين يعرض الكلاسيكو 2022

ويتساءل عشاق كرة القدم عن، أين يعرض الكلاسيكو 2022، لاسيما وإنها مباراة ودية ضمن الموسم التحضيري للفريقين، إذ يتساءل جميع عشاق هذه المباراة عن موعدها ومكان إقامتها والقنوات الناقلة، ويتواجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستكون هذه المباراة هي أولى مباريات الميرينجي الودية، بينما أعلنت القناة الرابعة العراقية نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث حصلت القناة على حقوق بث مباريات بطولة الأبطال الودية، وموعد مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة الموسم التحضيري 2022.

تقديم ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ الكلاسيكو الودية

ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

الأحد 24 يوليو 2022

الساعة 05:00 صباحا بتوقيت ليبيا

الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش

الساعة 06:00 بتوقيت السعودية

🏟️ملعب كشمان فيلد -الولايات المتحدة الأمريكية

🖥️ قناة TVE La 1 H

Astra 19.2°E 📡 pic.twitter.com/htUKmgyHB7 — عاشقة ريال مدريد (@Mn2ACLmcsTfRlqk) July 18, 2022

شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي بث مباشر يلا شوت الآن

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🇪🇸 ماركا | ملعب أليغانت الذي سيستضيف الكلاسيكو يوم الأحد بلغت تكلفة بنائه حوالي 2 مليار يورو ويُعد ثاني أغلى ملعب في العالم.



• الأرباح التي يجنيها هذا الملعب سنويًا تُقدر بـ680 مليون وذلك بسبب استضافته للعديد من الأنشطة العالمية. pic.twitter.com/YWEQWFmkLQ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 22, 2022

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد الريال

ويبحث عشاق كرة القدم عن، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد الريال، والتي من المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد على قناة النادي الكتالوني، كما أعلنت قناة الرابعة العراقية عن حصولها على حقوق بث بطولة الأبطال، والمشارك فيها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وعدد من الفرق الأخرى، وقررت بشكل حصري بث المباراة مجانا عبر النايل سات، في العراق والشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي

ويحرص عشاق فريقي ريال مدردي وبرشلونة في البحث عن، التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي، لأن هذه المباراة تجذب أنظار واهتمام نحو مليار مشاهد لكرة القدم على مستوى العالم، فهي تعد من أعظم المباريات التي تلعب، إذ ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم، لاسيما لفئات المتعصبة للفريقين، كونهما غريمين تقليديين والمنافسة أزلية بينهما لفرض كل منهما سيطرته على الآخر.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: خوردي آلبا وإريك جارسيا وسيرجي روبيرتو ورونالدو آراخو.

الوسط: جافي وفرينكي دي يونج وسيرخيو بوسكيتس.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي وممفيس ديباي وعثمان ديمبلي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفخال وإيدر ميلياتو وأنطونيو روديجير وديفيد آلابا.

الوسط: أوريلين تشواميني وتوني كروس وكاسيميرو.

الهجوم: رودريجو وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

ماركا | التشكيلة المتوقعة للفريقين في الكلاسيكو pic.twitter.com/7kPtyd9ymJ — أندرو (@Andr_18ew) July 21, 2022

من هو المعلق على مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2022

ويبحث عشاق كرة القدم عن، من هو المعلق على مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2022، لكن حتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية المعلق الصوتي لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكن بمجرد الإعلان عنها سنضعها هنا فورًا، لأن متابعي كرة القدم يعتبرون المعلق هو نصف المباراة، ويبحث عشاق كرة القدم عن، المعلق الرياضي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي، لأنه يبعث فيهم الحماس لاستكمال المباراة، لاسيما لو كان عصام الشوالي أو رؤوف خليف، وحفيظ الدراجي، وفارس عوض.