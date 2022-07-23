ماراثون "شيرين أبو عاقلة"  ينطلق في طوباس اليوم



انطلق، اليوم السبت، ماراثون "شيرين أبو عاقلة" في مدينة طوباس، بمشاركة شعبية واسعة، وتنظيم من بلدية طوباس، وجمعية نادي الأخوة، بالتعاون مع الجامعة العربية الأميركية، وإشراف الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى.

وقال رئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، إن تنظيم هذا الماراثون، هو تأكيد على أن ذكرى الشهيدة أبو عاقلة، لا تزال موجودة بيننا، وأن مشاركة هؤلاء الأطفال والزهرات يجعلهم يستذكرون سيرة الشهيدة.

وأضاف أن هذا الماراثون يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي حدثتها بلدية طوباس، للاهتمام في قطاع الشباب والمرأة وتمكينهم، كونهم حماة هذه الأمة وقادة الغد المشرق، ضمن برنامج المقاومة الشعبية، رغم الغطرسة الإسرائيلية.

وأضاف دراغمة: أن الحق الفلسطيني لن يتم التنازل عنه، وأنه إذا استشهدت شيرين فإنه سيكون هناك ألف شيرين.

وفي سياق متصل قال عنان دراغمة من جمعية نادي الأخوة: "إن هذا الماراثون سيكون سنويا، بالشراكة مع بلدية طوباس، وإشراف لاتحاد العام لألعاب القوى الفلسطيني".

وأشار إلى أن الماراثون مقسم لعدة مستويات منها هي: من سن 12-16 عاما بمسافة "3" كيلومترات وهو للعائلات، و "5" كيلومترات من عمر 16-20 عاما، و "10" كيلومترات، تشارك فيه فئات من 20 عاما فما فوق.