مباراة موعد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة لمباراة البايرن والسيتي، يبحث عشاق كرة القدم والمهتمون بمتابعة الأخبار الرياضية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية، والتي ستقام ضمن الموسم التحضيري للفريقين، إذ ينتظر محبو الفريقين انطلاق هذه المباراة، لأن عشاق كرة القدم يهتمون لمشاهدة المباريات الممتعة، لاسيما وأن الفريقين يضمان ألمع النجوم على مستوى العالم، إذ من المقرر أن تلعب المباراة الساعة الثانية من فجر يوم غد الأحد الموافق 25 يوليو 2022، إذ يلتقي بطل إنجلترا بنظيره الألماني على أرضية ملعب "لامبو فيلد" في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبحث عشاق كرة القدم في هذه اللحظات عبر مواقع البحث المختلفة عن، موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة لمباراة البايرن والسيتي، لأنها من أقوى المباريات الودية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الفريقين مدججان بالنجوم العالمية، لاسيما بعد انتقال النجم النرويجي الهداف إيرلينغ هالاند إلى السيتي، لهذا يبحث محبو كرة القدم عن، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

👉 De Ligt: €80m 👉 Hernandez: €80m 👉 Upamecano: €42.5m Bayern Munich's three main central defenders cost the club more than €200m. 🤑 pic.twitter.com/wc34NRoCE9

ويهتم عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم في البحث عبر المواقع الرياضية عن، القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، إذ أعلنت قناة دبي الرياضية الأولى حصولها على حقوق بث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ المرتقبة، كذلك ستُذاع المباراة عبر قناة bein sports english 1.، ويمكن لعشاق كرة القدم أن يشاهدوا المباراة عبر روابط بث مباشر تعرضها مهتمة بكرة القدم وعرض المباريات المهمة عبر موقعها.

🎙Pep Guardiola via @altobelli13.



🗣 "When clubs like Real Madrid, Barça or Bayern call, all players want to come. Other clubs have to pay more money." pic.twitter.com/HII89rW61V