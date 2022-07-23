مباراة موعد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة لمباراة البايرن والسيتي، يبحث عشاق كرة القدم والمهتمون بمتابعة الأخبار الرياضية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية، والتي ستقام ضمن الموسم التحضيري للفريقين، إذ ينتظر محبو الفريقين انطلاق هذه المباراة، لأن عشاق كرة القدم يهتمون لمشاهدة المباريات الممتعة، لاسيما وأن الفريقين يضمان ألمع النجوم على مستوى العالم، إذ من المقرر أن تلعب المباراة الساعة الثانية من فجر يوم غد الأحد الموافق 25 يوليو 2022، إذ يلتقي بطل إنجلترا بنظيره الألماني على أرضية ملعب "لامبو فيلد" في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر

ويبحث عشاق كرة القدم في هذه اللحظات عبر مواقع البحث المختلفة عن، موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة لمباراة البايرن والسيتي، لأنها من أقوى المباريات الودية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الفريقين مدججان بالنجوم العالمية، لاسيما بعد انتقال النجم النرويجي الهداف إيرلينغ هالاند إلى السيتي، لهذا يبحث محبو كرة القدم عن، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

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👉 De Ligt: €80m

👉 Hernandez: €80m

👉 Upamecano: €42.5m



Bayern Munich's three main central defenders cost the club more than €200m. 🤑 pic.twitter.com/wc34NRoCE9 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 22, 2022

🔵 في مثل هذا اليوم قبل 8 أشهر ، حقق تشيلسي دوري أبطال أوروبا بعد إنتصاره على مانشسر سيتي .



قشعريره و شعور عظيم جداً جداً ، بأذن الله يتكرر هذا الموسم 💙pic.twitter.com/AEoydHthwK — عمار توخيل (@_Ai2i) March 26, 2022

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ويهتم عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم في البحث عبر المواقع الرياضية عن، القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، إذ أعلنت قناة دبي الرياضية الأولى حصولها على حقوق بث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ المرتقبة، كذلك ستُذاع المباراة عبر قناة bein sports english 1.، ويمكن لعشاق كرة القدم أن يشاهدوا المباراة عبر روابط بث مباشر تعرضها مهتمة بكرة القدم وعرض المباريات المهمة عبر موقعها.

🎙Pep Guardiola via @altobelli13.



🗣 "When clubs like Real Madrid, Barça or Bayern call, all players want to come. Other clubs have to pay more money." pic.twitter.com/HII89rW61V — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 22, 2022

هالاند عن موعد ظهوره الأول مع مانشستر سيتي: "البداية ستكون ضد بايرن إن شاء الله" pic.twitter.com/84hcn4rgth — Transfer Mercato (@transfermerkato) July 22, 2022

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبايرين ميونخ

ولاحظ فريق العمل شدة البحث عن، موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة لمباراة البايرن والسيتي، لأنها من أهم المباريات التي يمكن للمشاهد أن يتابع تفاصيلها، وخاصة أن الفريقين بطلان لدوري بلادهما النسخة الماضية، وبعد تعاقد الفريقين لمجموعة من اللاعبين المؤثرين والجيدين على مستوى القارة الأوروبية، يسعى مدربا الفريقان لاختبار مهارتهما ويريدان أيضا توظيف لاعبيهم الجدد في الأماكن المناسبة لهم من خلال هذه المباريات الودية، لهذا نرفق لكم، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بايرن ميونخ.

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ووكر، مبيتي، ناثان آكي، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، فيليبس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جريليش، محرز، هالاند.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، دي ليخت، أوباميكانو، ديفيز.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، جرافنبرج، كيميش.

خط الهجوم: جنابري، مولر، ليروي ساني.