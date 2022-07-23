وفد الجهاد يزور ذوي أسرى وشهداء في القدس ورام الله

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، عدداً من ذوي الشهداء والأسرى في شمال غرب القدس ورام الله.

حيث زار الوفد عائلة الأسير رائد ريان المضرب عن الطعام لليوم الـ(108) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وعائلة الأسير عصام ريان المعتقل في 27-4-2022م، عقب مداهمة منزله في بيت دقو بالقدس المحتلة.

وزار الوفد عائلة الشهيدين يحيى يسري طه وأحمد جمال طه من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة. وقد ارتقى الشهيد يحيى طه في 26-11-2015م، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما استشهد أحمد طه في 23-11-2015م، إثر قيامه بعملية بطولية في مستوطنة "مودعين"، أدت لمقتل اثنين من ضباط الاحتلال.

كما زار الوفد عائلة الشهيد القائد محمد رباح عاصي في بلدة بيت لقيا غرب رام الله، مهندس عملية "تل أبيب" البطولية التي جاءت انتقاماً لشهداء حرب غزة عام 2012م، وقد استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في 22-10-2013م،

من جهتها، شكرت عوائل الأسرى والشهداء الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارة الكريمة والتواصل معهم، التي جاءت وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى على طريق التحرير لأرضنا ومقدساتنا.