رسميًا.. آرسنال يعلن ضم زينشينكو

أعلن نادي آرسنال تعاقده مع الأوكراني أوليكسندر زينشينكو من صفوف مانشستر سيتي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 32 مليون جنيه إسترليني.



ودفع آرسنال 30 مليون إسترليني لضم الأوكراني، إلى جانب (مليونين إضافات)، في عقد يمتد لأربعة أعوام.



وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال: "نحن سعداء بانضمامه إلينا، هو لاعب أعرفه جيدًا بشكل شخصي، وواصلت متابعته بعد انتهاء فترتي مع مانشستر سيتي".



وأضاف: "أليكس يملك جودة عالية ويمنحنا خيارات عديدة، فهو قادر على تقديم الأمور الدفاعية والهجومية، كما يملك الشخصية".



وأصبح زينشينكو بالتالي خامس صفقات آرسنال هذا الصيف، بعد ضم "جابريل جيسوس وماركينيوس ومات تورنر إضافة إلى فابيو فييرا".



وانضم زينشينكو لمعسكر آرسنال الإعدادي في أورلاندو، وسيتم الإعلان عن رقم القميص الذي سيرتديه لاحقًا.