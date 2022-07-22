طريقة عمل رز المندي، تبحث الكثير من السيدات وربات البيوت عن طريقة عمل الرز، وخاصة الرز المندي لمذاقه المميز الذي يحبه الجميع، وقد زادت عمليات البحث عن الموضوع في الفترة الأخيرة كما يزيد البحث عنه في يوم الجمعة، حيث تحرص الكثير من العائلات العربية على اعداده بالمنزل في يوم الجمعة، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث الشهيرة ولاسيما جوجل قررنا كتابة مقال بعنوان: طريقة عمل رز المندي، ولمعرفة الطريقةنرجو منكم متابة المقال حتى النهاية.

طريقة عمل رز المندي

أولاً: المكوّنات

- كوبان من الأرز الهندي.

- نصف كوب من الزيت النباتي.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- مكعّبان من مرقة الدجاج.

- ملعقة صغيرة من حب هال مطحون.

- ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة.

- ملوّن طعام سائل أحمر وأصفر وأخضر -حسب الرّغبة-.

- قطعة من الفحم.

طريقة عمل رز المندي

ثانياً: طريقة التحضير

1- تحضير الزيت النباتي، ثمّ وضعه في قدر من النوع الّذي لا يلتصق.

2- إضافة الأرز بعد غسله بالماء البارد عدة مرات وتركه منقوعاً مدة نصف ساعة على الأقل للزيت، وتحريكه لمدّة دقيقتين حتى يتجانس مع الزيت بشكلٍ جيّد ويمتص القليل منه.

3- إضافة الملح ومكعّبي مرقة الدجاج للأرز، والتقليب حتى يختلط جيّداً مع الأرز.

4- إضافة مقدار كوب من الماء على الأرز، ويتم التحريك حتى يذوب مكعب مرق الدجاج، وإضافة باقي البهارات والتوابل، ونعاود التحريك حتى تتجانس المكوّنات.

5- إضافة مقدار كوبين من الماء على الأرز، وتركه على نار عالية حتى يغلي، ثمّ تهدئة النار للوسط، وتغطية الوعاء لمدّة عشر دقائق.

6- تحضير ملوّنات الطعام المسموح بها، ويتمّ عمل خطٍّ صغير ورفيع من كلّ لون، مع ترك مسافة بين كلّ لون.

7- تغطية الوعاء حتى يتشرّب الأرز كامل الألوان، ويمكن إضافة الماء بعد ذلك إذا احتاج الأرز له بعد ذلك.

8- تحضير الفحم عند نضج الأرز بشكلٍ كامل، وإشعالها، وصنع وعاءٍ صغيرٍ من ورق الألمنيوم، ويتمّ دهنه بزيت الزيتون، ويوضع هذا الصحن بوسط الأرز داخل الطنجرة.

9- تحضير الفحم المشتعل، ووضعه داخل صحن ورق الألمنيوم، ثمّ تغطية الوعاء بشكلٍ محكم وقوّي لتجنّب خروج دخان الفحم من الوعاء، ويبقى مغلقاً للحصول على طعمٍ قويّ للأرز بنكهة الفحم.

10- تركه لمدّة عشر دقائق، ثمّ إزالة الفحم من الوعاء، ووضع الأرز بعد تحريكه لاختلاط الألوان مع بعضها البعض في طبق التقديم، وإضافة له الدّجاج أو اللحمة والمكسّرات حسب الرغبة.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال المقال اعجابكم.



