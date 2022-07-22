صحيفة عبرية: إغلاق روسيا لمكاتب "الوكالة اليهودية" ضربة قاسية للهجرة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن إغلاق روسيا لمكاتب "الوكالة اليهودية" في روسيا ضربة قاسية للهجرة من روسيا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" إذا أغلقت روسيا مكاتب "الوكالة اليهودية" فيها بالفعل، فهذه ضربة قاسية لأنشطة الهجرة من روسيا".

وأضافت الصحيفة العبرية : "ليس لدى "إسرائيل" الكثير من الوقت للتعامل مع الأزمة الحالية مع روسيا حول قرار إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية، حيث حددت المحكمة في موسكو جلسة حول هذه القضية في 28 يوليو .

ويُشار إلى أنه تمثل الأزمة الحالية ذروة جديدة في التوترات بين "تل أبيب" وموسكو، بسبب الموقف المتشدد من لابيد ضد تصرفات روسيا في الحرب بأوكرانيا ووقوفه إلى جانب الغرب.

وتشير التقديرات في "إسرائيل" إلى أن القرار الروسي سياسي بحت، ويأتي كنوع من الانتقام الروسي ضد "إسرائيل".

وكانت بدأت وزارة العدل الروسية، أمس الخميس، في إجراءات حل الفرع الروسي للوكالة اليهودية على أراضيها.