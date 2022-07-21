ريال مدريد يغلق أبوابه أمام كريستيانو رونالدو

أغلق مسؤولو ريال مدريد الإسباني، الباب أمام إمكانية عودة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هذا الصيف.



ونفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما تردد بشأن اجتماع دار بين رونالدو ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، في العاصمة مدريد، خلال الساعات الماضية.



وأضافت أن إدارة النادي المدريدي تسعى أولا للتخلص من بعض اللاعبين ببيعهم أو إعارتهم ثم تدرس الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات هذا الصيف.



وأكدت مجددا: "لكن فكرة عودة رونالدو غير واردة على الإطلاق".



وأشارت إلى أن النجم البرتغالي يبحث عن ناد حاليا، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولو مانشستر يونايتد الاستسلام مع الوقت لفكرة توديع النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما.



ويتطلع "الدون" للبحث عن فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما بأنه انقطع عن تدريبات مانشستر يونايتد منذ بداية فترة الإعداد تحت قيادة المدرب الجديد، إيريك تين هاج.