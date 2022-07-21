الأسير ناهض الأقرع يدخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال

دخل الأسير ناهض الأقرع (54 عاما)، من قطاع غزة، اليوم الخميس، عامه الـ16 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2007.

وقال نادي الأسير في بيان له :"إن الأقرع محكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، ويعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعاني من شلل نصفي وبُترت ساقاه وهو في الأسر، بسبب الانتشار الشديد للالتهابات فيهما".

ولفت النادي، إلى أن الأسير الأقرع يعاني من سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، وهو أحد الأسرى القابعين في سجن "عيادة الرملة"، منذ سنوات، علما أنه فقد والديه وهو في الأسر وحرم من وداعهما.