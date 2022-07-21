طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة، تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة، حيث يحبها الكثير من الناس وخاصة الأطفال وأمهاتهن، وتبحث اليدات بشكل كبير عن الموضوع، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ومحرك البحث جوجل قررنا كتابة مقال بعنوان :طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة، أملين أن ينال المقال على إعجاب المتابعين.

طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة

أولاً: المقادير:

- عدد 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ.

- ملعقة فانيلا سائلة.

- عدد كوب سكر ناعم.

- عدد 2 كوب دقيق(طحين) منخول.

- ربع كوب زيت ذرة.

- ملعقة خل أبيض.

- ثلاث ملاعق لبن بودرة.

- كوب ماء دافئ.

- رشة ملح بسيطة.

- بيكينج بودر ملعقة كبيرة.

طريقة عمل كيكة الفانيلا الهشة

ثانياً: طريقة كيكة الفانيلا الهشة منال العالم:

1- قبل البدء في تجهيزات الكيك يجب عليك تحضير كافة المكونات، وإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

2- تحتاجين لوعاء بمقاس مناسب لكمية الكيك وطبق فارغ لكسر البيض بداخلة للتأكد من سلامة البيض وأنها صالح.

3- قومي بوضع المكونات الجافة معاً والتي تتمثل في الدقيق المنخول لعدة مرات، ونصف ملعقة من البيكنج بودر ولبن البودرة ورشة الملح وامزجهم معاً.

4- وقومي بأستخدام محضر الطعام( الخلاط) وضعي بداخلة البيض بعد كسره بيضة تلو الأخرى في طبق ثم ضيفيها داخل الشفشق.

5- وبعد الانتهاء من الكمية جميعا قومي بإضافة الخل والفانيلا السائبة، واخلطيهم حتى يتضاعف حجم البيض ويُحدث فوم.

6- الآن حان وقت إضافة الماء والسكر وأخلطيهم جيداً حتى إذابة السكر بشكل تام.

7- ثم قومي بإضافة كمية الزيت واخفقي مرة ثانية حتى تتداخل المكونات ويصبح مزيج متجانس.

8- قومي بإضافة المزيج السائل إلى المكونات الجافة واستخدمي ملعقة سيليكون(سباتولا) لمزيج كيك الفانيلا وعليك أن يكون التقليب برفق حتى لا تفقد الهواء.

9-يجب أن يكون لديك صينية مدهونة زيت ومبطنة بالدقيق أو ورق المطبخ(الزبدة) واسكبيها خليك الكيك وتدخل إلى فرن محقق درجة حرارة 200 درجة مئوية على أن يتم خفضها إلى 150 درجة لمدة 30-45 دقيقة تكون نضجت.

10- يمكنك معرفة نضج الكيك من خلال إدخال خله داخلها وتخرج نظيفة هي علامة لنضج الكيك بشكل تام، ويمكنك إخراجها من الفرن.

11- تقدم كيكة الفانيلا مع الشاي أو القهوة، ويمكنك تزينها حسب الرغبة.

وبالهناء والشفاء، آملين أن يحوز المقال على إعجابكم.