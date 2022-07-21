مخابرات السلطة تستدعي المحرر عطايا في رام الله

قام جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، باستدعاء المحرر ساجي عطايا (٣٣ عاماً)، أحد كوادر الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة برام الله.

وجاء استدعاء مخابرات السلطة المحرر عطايا عقب اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، وتسليمه أمر استدعاء لمقر المخابرات يوم الأحد القادم.

والمحرر ساجي عطايا هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة، ومتزوج ولديه طفلان.

جدير ذكره أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتشن حملة من الاعتقالات والإستدعاءات بحقهم دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الإعتقال.