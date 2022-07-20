رام الله.. نقابة المحامين تُعلن تعليق العمل غداً الخميس أمام جميع المحاكم

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق العمل يوم الخميس الموافق ٢١/٧/٢٠٢٢ امام جميع المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والادارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء استرداد اوامر الحبس وطلبات الافراج بالكفالة والسندات العدلية والاجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وفي بيان صحفي صدر عنها، حذرت المخالفين لقرارات النقابة قائلة: "إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة إلى المجالس التأديبية موقوفين عن العمل".

وأضافت: "كما ونهيب بزميلاتنا وزملائنا بضرورة المشاركة الفاعلة في الاعتصام المركزي امام مجلس الوزراء في رام الله يوم الاثنين الموافق ٢٥/٧/٢٠٢٢ الساعة ١١:٠٠ صباحا وحتى الساعة ١:٠٠ ظهرا ".

وفيما يلي نص البيان كما نشرته النقابة عبر صفحتها على "فيس بوك":

بيان للراي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

بخصوص استمرار الفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الاجرائية والتنفيذ

الزميلات والزملاء الاعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد

استمرارا لمعركة النضال النقابي التي تخوضها نقابة المحامين دفاعاً عن مبادئ الحق والعدالة، والتي أصبحت محط اهتمام الشارع الفلسطيني، وحالة الدعم والمؤازرة غير المسبوقة من النقابات المهنية ومؤسسات العمل الأهلي والقوى الوطنية والقطاع الخاص وانخراطها في الخطوات الاحتجاجية المشروعة المعلن عنها من قبل النقابة، وانتصاراً لفكرة الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني من عسف التشريع الاستثنائي والتي ما لبثت ان طوعت القواعد الدستورية على خلاف سموّها وعلوها.

ايها القابضون على زناد الحريات، فرسان وفارسات الحق، اخذتم على عاتقكم رسالة الدفاع عن حقوق وكرامة المواطن، وسطرتم حراكاً قانونياً واعياً يسير على اتونه هدياً مستقيماً نحو العدالة.

وتبعاً للفعاليات الاحتجاجية المعلن عنها من السابق قرر مجلس النقابة ما يلي:

اولا: تعليق العمل يوم الخميس الموافق ٢١/٧/٢٠٢٢ امام جميع المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والادارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء استرداد اوامر الحبس وطلبات الافراج بالكفالة والسندات العدلية والاجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

ثانياً: إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة الى المجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

كما ونهيب بزميلاتنا وزملائنا بضرورة المشاركة الفاعلة في الاعتصام المركزي امام مجلس الوزراء في رام الله يوم الاثنين الموافق ٢٥/٧/٢٠٢٢ الساعة ١١:٠٠ صباحا وحتى الساعة ١:٠٠ ظهرا.

وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم.

المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا البواسل.

مجلس النقابة / مركز القدس

تحريرا في ٢٠/٧/٢٠٢٢