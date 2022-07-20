بالصور وقفة مساندة لمهجة القدس أمام المفوض السامي بغزة نصرة لعواودة وريان

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء 20/7/2022، وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان غرب مدينة غزة.

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح: "نقول لأسرانا الأبطال لقد انتصرتم على السجان وستنتصرون في معركتكم هذه إن شاء الله"، ونقول لكم قسمًا بالله العظيم لن نترككم وحدكم في هذه المعركة، ونقسم لكم بدماء الشهداء أننا سنظل معكم في هذا الميدان حتى تحققوا انتصاركم، وسنمضي معكم إلى أبعد مدى".

واستنكر شلح الصمت المريب لمنظمات حقوق الإنسان ولكل دول العالم تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني وإدارات السجون بحق الأسرى الأبطال وعلى رأسهم الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.

وأضاف القيادي: "نقول لهذا العدو المجرم الذي ما زال يمارس العنصرية والهمجية ضدكم وهو بذلك يستخف بكل قوانين وحقوق الإنسان، نقول له لا تختبر أسرانا ولا تختبر سرايا القدس وكما مرغوا أنفك بالتراب مرات عديدة، سيمرغونها بإذن الله في هذه المعركة"

وأردف شلح: "سيظل أسرانا في ميادين القتال وميادين المقاومة قناديل تنير لنا الطريق، ونحن نقف اليوم أيضًا نحيى الأبطال الخمسة الذين نزلوا إلى ساحة الوغى حتى يتضامنوا مع إخوانهم رائد وخليل، نحي الأسير المجاهد سعيد علامي، ورامي احدوش، محمد نصار، زكريا نصار، ومحمود رمضان".

ودعا شلح أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لتكثيف الحراك الشعبي مع الأسيرين المضربين عن الطعام عواودة وريان؛ قائلًا نهيب بكم جميعًا يا شعبنا أيها الأبطال أن تقفوا جميعًا وتنصروا الأسرى ولا تتخلوا عنهم.

من جهته أكد القيادي محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي: أن قضية الأسرى تجمع الكل الفلسطيني، والكل في خندق الدفاع عن أسرانا الابطال في هذه المعركة البطولية التي يخوضونها.

وطالب الزق الكل الفلسطيني بالعمل المشترك ما بين كافة القوى السياسة والمستوى الرسمي الفلسطيني، والنضال بلا هوادة من أجل انهاء اعتقال الإداري.



















