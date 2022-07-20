طقس فلسطين اليوم: جو حار

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الأربعاء 20/7/2022، يكون حاراً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس

2022-07-21

يكون الجو حارا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة

2022-07-22

يكون الجو حارا ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت

2022-07-23

يكون الجو حارا ، و ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.