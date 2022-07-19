الجهاد الإسلامي: عملية القدس البطولية إعلان المقاومة في وجه الاستيطان والإرهاب

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 19/7/2022، لشعبنا عملية الطعن البطولية شمال القدس المحتلة، والتي تأتي في سياق الرد المشروع على جرائم الاحتلال والانتهاكات الاستيطانية المستمرة بحق أرضنا ومقدساتنا.

وأكدت الحركة في بيان صحفي على لسان أ. طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا التي يحملها بكل عزيمة واقتدار، ونحيي السواعد البطلة لأبناء شعبنا الذين يأخذون دورهم في مواجهة مخططات الاحتلال، حتى استرداد حقنا في أرضنا ومقدساتنا.

وأصيب مستوطن صهيوني، عصر اليوم الثلاثاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "راموت" شرق القدس المحتلة"

وزعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب بزعم طعنه مستوطنا داخل حافلة في شارع جولدا مائير شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة العامة للاحتلال:" إن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن خطيرة جدا،حيث قام المنفذ بضربه في رأسه بواسطة "بلطة".

فيما أشارت القناة 14إلى أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في حي راموت بالقدس أصُيب بجروح متوسطة.