صدمة بعد تسريبات تكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

صدمت تسريبات من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عشاق اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، وذلك قبل الحفل المقرر إقامته الخميس المقبل بالمغرب.

وبحسب تقارير صحفية فقد كشفت التسريبات عن الترتيب النهائي لقائمة أفضل لاعب في القارة السمراء لهذا الموسم.

وحسب التسريبات فإن النجم السنغالي ساديو ماني هو الأقرب لحصد اللقب بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت بالكاميرون أوائل العام الجاري بالإضافة إلى قيادة السنغال إلى التأهل إلى كأس العالم المقبل بقطر بعد الفوز على مصر في الجولة الفاصلة والحاسمة للتأهل إلى المونديال.

وتبدو التسريبات صادمة بالنسبة للمصريين نتيجة عدم فوز محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي باللقب رغم ما حققه من أرقام أسطورية مع فريقه ليفربول خلال الموسم الكروي المنقضي وتتويجه هدافا للدوري الإنجليزي متساويا مع الكوري الجنوبي سون.

وفيما يلي ترتيب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة، وفق ما كشفت عنه التسريبات:

1-السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ).

2- المصري محمد صلاح (ليفربول).

3- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

4- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

5-من ساحل العاج سيباستيان هالر (أياكس).

6-المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

7-الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر).

8-الغيني نابي كيتا (ليفربول).

9- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

10-الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون).