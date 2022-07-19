موعد مباراة انتر ميامي وبرشلونة.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي، في ظل مواصلة نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لخوض مباراة الموسم المقبل، والاستعداد للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية لاسيما بعد التعاقد مع عدد من النجوم البارزين على مستوى العالم، يستعد النادي الكتالوني لخوض مباراة ودية ضد نادي انتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يختبر قوة فريقه، ويتعرف عن كثب على المهارات لنجومه الجدد، لاسيما وأن المدرب الإسباني المدير الفني لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز يعول عليهم كثيرا في المنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية الموسم المقبل، إذ سيخوض الناديان المباراة يوم غد الأربعاء 20 يوليو 2022، على ملعب ريكاردو سيلفا في الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي

ويبحث عشاق النادي الكتالوني عن، موعد مباراة انتر ميامي وبرشلونة.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي، كما يبحث عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي، ويتساءل جمهور كرة القدم حول العالم ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي؟ إذ لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث المباراة، لكن وفق التقارير الصادرة من الجهات المختصة، فإن، قناة نادي برشلونة الرسمية ستقوم بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة، وهو ما يعني إمكانية مشاهدة المباراة، فيما يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط لمشاهدة هذه المباراة الودية، والذي يعتبرها الملايين مهمة جدا للنادي الكتالوني.

A new member of the family 💙❤️ pic.twitter.com/KU4YZ1UyaG — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗪

🇺🇸 USA Preseason Tour: Day 3 pic.twitter.com/vZCMd0pjiD — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي بث مباشر اليوم

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن رابط، مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي بث مباشر اليوم، لأن عشاق ومتابعي فريق برشلونة يريد الاطمئنان على مستوى فريقه بعدما لعب موسما سيئا الموسم الماضي ولم يكن بالمستوى المطلوب، إضافة إلى تعاقد إدارة البرشا للعديد من النجوم الجيدين في كل المراكز لاسيما مهاجم نادي بايرن ميونخ الهداف روبرت ليفاندوفسكي، والذي يسجل الكثير من الأهداف.

⚽ | تقارير صحفية: مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز سيغيب عن الفريق في وديته ضد إنتر ميامي بسبب حاجته لتصريح خاص لدخول أمريكا نتيجة زيارته إيران عندما كان لاعبا في صفوف السد القطري pic.twitter.com/pMU46yMzmE — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 19, 2022

المباراة الودية القادمة 🔴🔵 :



برشلونة x انتر ميامي ، فجر الغد 3:00 ص بتوقيت مكة



منقولة على قناة النادي pic.twitter.com/f2fnlmra9J — Super Culé (@SuperA7mado) July 19, 2022

صحيفة ماركا: أوسكار هيرنانديز شقيق تشافي سيقود برشلونة في مباراة إنتر ميامي الودية



تشافي لا يزال غير قادر على الدخول إلى أمريكا لأسباب إدارية تتعلق بجواز السفر بعد سفره إلى إيران pic.twitter.com/asFUqBP6bs — Yallakora (@Yallakoranow) July 19, 2022

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد انتر ميامي

كما يبحث عشاق النادي الكتالوني عن، التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد انتر ميامي، لخوض المباراة ضد الفريق الأمريكي، لاسيما وإنها من أهم المباريات الودية التحضرية، إذ من المقرر أن ينضم لهذا المعسكر التحضيري كل النجوم الجدد، وهي فرصة لكشف قدرتهم على اللعب وصنع وتسجيل الأهداف، كما يبحث عشاق البرشا عن، موعد مباراة انتر ميامي وبرشلونة.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي، إذ من المتوقع أن يخوض المدرب تشافي المباراة بهذه التشكيلة،

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس