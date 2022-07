موعد مباراة انتر ميامي وبرشلونة.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي، في ظل مواصلة نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لخوض مباراة الموسم المقبل، والاستعداد للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية لاسيما بعد التعاقد مع عدد من النجوم البارزين على مستوى العالم، يستعد النادي الكتالوني لخوض مباراة ودية ضد نادي انتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يختبر قوة فريقه، ويتعرف عن كثب على المهارات لنجومه الجدد، لاسيما وأن المدرب الإسباني المدير الفني لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز يعول عليهم كثيرا في المنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية الموسم المقبل، إذ سيخوض الناديان المباراة يوم غد الأربعاء 20 يوليو 2022، على ملعب ريكاردو سيلفا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبحث عشاق النادي الكتالوني عن، موعد مباراة انتر ميامي وبرشلونة.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي، كما يبحث عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي، ويتساءل جمهور كرة القدم حول العالم ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميامي؟ إذ لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث المباراة، لكن وفق التقارير الصادرة من الجهات المختصة، فإن، قناة نادي برشلونة الرسمية ستقوم بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة، وهو ما يعني إمكانية مشاهدة المباراة، فيما يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط لمشاهدة هذه المباراة الودية، والذي يعتبرها الملايين مهمة جدا للنادي الكتالوني.

