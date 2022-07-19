رسميا.. كوبو يرحل عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال سوسييداد، التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو، قادما من ريال مدريد، الذي خرج منه معارا عدة مرات دون أن يلعب مطلقا مع الفريق الأول.



ومنذ انضمامه للريال في 2019، لعب صاحب الـ21 عاما معارا لصالح مايوركا وفياريال وخيتافي، وتم بيعه أخيرا لريال سوسييداد حيث سيرتدي القميص رقم 14.



وبانضمامه لسوسييداد، أصبح كوبو أول ياباني يدافع عن قميص الفريق الباسكي.



ولعب كوبو لصالح منتخبات الناشئين في اليابان وهو الآن ضمن المنتخب الأول للبلد الآسيوي.



وسيكون كوبو ثالث تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الصيفي بعد المهاجم الفرنسي محمد علي شو، ولاعب سيلتا فيجو سابقا برايس مينديز.

