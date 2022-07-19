مصرع 22 شخصاً في مصر بحادث سير

لقي 22 شخصا مصارعهم وأصيب 33 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة وقع في محافظة المنيا، جنوبي مصر.

وذكرت مصادر مصرية، بأن الحادث وقع بين حافلة نقل جماعي وبين شاحنة، على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا جنوبي مصر، بالقرب من قرية البرشا شرق النيل.

وقالت المصادر :"تشير المعلومات الأولية إلى أن الشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار السيارة، فيما اصطدم بها من الخلف حافلة لنقل الركاب قادمة من محافظة سوهاج ومتجهة إلى القاهرة".

وأضافت :"أن الحادث أسفر عن مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 آخرين جميعهم من محافظات جنوب الصعيد، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام دون تفاصيل عن حالاتهم".

وبدورها، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها أرسلت فرقًا إلى مكان الحادث بعد تلقّيها إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث التصادم".

ويشار إلى أنه تشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة.

جدير ذكره أنه وفقاً للأرقام الرسمية، لقي سبعة آلاف شخص في مصر مصرعهم في حوادث سير خلال عام 2020، في البلد الأكثر تعدادا للسكان بما يتجاوز 103 ملايين نسمة.