جديد بشأن مقتل فتاة الزرقاء بالأردن اليوم ، تتواصل مواقع التواصل والضجة التي حدثت حول سبب مقتل فتاة الزرقاء تتواصل ، وخاصة أن اللجنة الطبية الشرعية من تشريح جثة سيدة انتهت بعد ان تم العثور عثر على جثتها مقتولة ملفوفة بكيس نفايات ومصبوب عليها كاز ومخبأة في محل للتمديدات الصحية في الزرقاء، أُعلن عن اكتشافها الثلاثاء الماضي ، وكالة فلسطين اليوم تتابع اخر التفاصيل والتطورات بشأن مقتل فتاة الزرقاء في الأردن .

منذ الإعلان عن جريمة قتل فتاة الزرقاء ، مصدر مقرب من التحقيق قال: "إن المغدورة تبلغ من العمر 22 سنة، وحامل بالشهر الثامن بجنين ذكر ولم يُصب بأي من الطعنات، وقد تعرضت لضربات متعددة بشاكوش على الرأس أدى إلى كسر الجمجمة وتهتك الدماغ.

جديد بشأن مقتل فتاة الزرقاء بالأردن اليوم

فتاة الزرقاء تعرضت لأكثر من 20 طعنة متعددة في الصدر، إذ أصابت اثنتين من الطعنات الرئة اليسرى والقلب، ما أدى إلى نزف دموي شديد إلى جانب وجود جرح قطعي على عنق الرقبة، إذ تركزت الطعنات على الصدر.

وقال إن خلافا وقع بين المغدورة والقاتل الذي يعمل مواسرجي الذي أُلقي القبض عليه ، قام بالدلالة على مكان الجثة التي أخفاها في المحل، مضيفا بأنه تم التوجه للمحل التجاري وعثر على جثة الفتاة بحضور مدعي عام الزرقاء.

جديد بشأن مقتل فتاة الزرقاء بالأردن

وجرى تشريح الجثة بأمر من مدعي عام الزرقاء في مستشفى الزرقاء من قبل لجنة طبية برئاسة مستشاري الطب الشرعي الدكتور إبراهيم عبيدات ومحمود زريقات والدكتور ابراهيم حبش.

وببن المصدر أن الجريمة أُرتكبت داخل المحل بعد ضرب المغدورة على رأسها بـ"شاكوش" وتعرضها لطعنات جرحية وقطعية أصابت العنق ، وبعدها يسكب على الجثة الكاز وقام بتغليفها بكيس قمامة تمهيدا لإخفائها.

جديد بشأن مقتل فتاة الزرقاء بالأردن

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في وقت سابق إنه وردت معلومات الاثنين للبحث الجنائي حول قيام احد الاشخاص بقتل فتاة واخفاء جثتها داخل احد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأكَّد الناطق الاعلامي انه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها ، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل احدى الفتيات اثر خلافات بينهما وانه قام بضربها بواسطة أداة راضة اثناء وجودها داخل محله التجاري مما ادى الى وفاتها،إذ قام باخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان .