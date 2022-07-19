بالفيديو على وقع الاشتباكات المسلحة مع المقاومين..3 إصابات برصاص الاحتلال بنابلس

اندلعت فجر اليوم الثلاثاء19/7/2022 ، اشتباكات مسلحة بين مقاومين من كتيبة نابلس، وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، مما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: "إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم خلال اقتحام قوة احتلالية مخيم عسكر الجديد، نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمخيم وهم: رأفت أبو هديب، وجميل الأقرع، ومصطفى أبو شنب.