إصابات وإحراق أشجار في هجوم للمستوطنين على بلدة صوريف

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق وأحرقت أشجار، مساء امس الإثنين، في هجوم نفذه مستوطنون على بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وأفاد رئيس بلدية صوريف حازم اغنيمات، بأن مستوطنين من مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي الجبعة وبيت أمر المجاورتين للبلدة، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال، منازل المواطنين بالحجارة والهراوات وأحرقوا نحو 30 شجرة زيتون إضافة لعدد من الأشجار الحرجية تعود ملكيتها لعائلتي اغنيمات وأبو فارة، في منطقة خلة غنيمات.

وبين رئيس البلدية أن جنود الاحتلال وفروا الحماية للمستوطنين وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا