ايران: "اسرائيل" لن تنعم بالهدوء

حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، محمد صادق فضلي، "إسرائيل" من أنها "لن تنعم بالهدوء"، وقال إن "النصر والهزيمة يتحققان في الميدان، وليس على المنصات الإعلامية".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال نائب الوزير لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا إن "من يملك قبة حديدية من زجاج سوف يرى عاقبة رميه الحجارة على الآخرين" وأضاف: "لن ينعم المحتل بالهدوء في بيته العنكبوتي الهزيل".

شکست یا پیروزی نه در رسانه ها بلکه در میدان رقم میخورد!

به نظر شما سال گذشته چند عملیات در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است که بایدن در قفس سخنرانی می کند؟

کسی که گنبد آهنینش از شیشه است سرانجام سنگ پرانی را خواهد دید.

اشغالگر در خانه سست عنکبوتیش آرامشی به خود نخواهد دید. — محمد صادق فضلی (@MSadeghFazli) July 17, 2022

وجاءت التغريدة ردا على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الذي قال إن "الخيار العسكري لضرب البرنامج النووي الإيراني أمر واجب ومهم للأمن القومي الإسرائيلي"، وأشار كوخافي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن هجوم عسكري على إيران في حال فشلت الدبلوماسية.

وكان كوخافي أكد قبل أيام أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران، مشددا على أهمية العلاقة مع واشنطن لمواجهة طهران.