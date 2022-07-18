طريقة عمل الكباب السوري المشوي الحلبي وشام الأصيل في البيت .. المقادير والمكونات لعمل الكباب

طريقة عمل الكباب السوري المشوي الحلبي وشام الأصيل في البيت ، وفي هذه الأوقات يبحث الملايين من الأشخاص عن طريقة تحضير عمل الكباب السوري المشوي بكل اريحية تامة في المطابخ حيث زادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عبر محرك جوجل وفي مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن المواطنين قد أنهوا عيد الأضحى المبارك التي يذبح فيها المسلمون الهدى ويوزعونها على الارحام والفقراء وبالتالي وقد قرر فريق فلسطين اليوم الإخبارية كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها كامل التفاصيل حيث وضعنا لكم طريقة التتبيلة وأيضا المكونات أي المقادير وفيما يلي التفاصيل كاملة وهي على النحو التالي:

طريقة عمل الكباب السوري المشوي في البيت

ولقد وضعنا لكم المقادير التي يمكن تحضيرها في عملية الكباب السوري المشوي وهو على النحو التالي:

أولا: نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

ثانيا: 100 جرام من الصنوبر.

ثالثا: كيلو من اللحم المفروم.

رابعا: كوب كبير من البقدونس المفروم.

خامسا: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

سادسا: ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل الكباب السوري المشوي شام الأصيل

كما وضعنا لكم طريقة عمل الكباب السوري المشوي شام الأصيل وهي على النحو التالي: أولا: قم بعجن اللحم المفروم مع البقدونس المفروم وتخلط جيدا، ثم قم بتتبيل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقليب وعجن جميع المكونات حتى تتداخل مع اللحم المفروم.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى ، قم بوضع اللحم المفروم على الأسياخ مع الضغط عليها ونكرر حتى ننتهى من كمية اللحم.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، قم بشوى الكباب على شواية الفحم حتى تمام النضج، ثم قم بوضع الكباب في طبق التقديم ويقدم إلى جانب طبق من السلطة والخبز الشامى وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكباب الحلبي بالفرن

كما وضعنا لكم المقادير التي يتم تحضيرها حول طريقة عمل الكباب الحلبي بالفرن وهي على النحو التالي:

أولا: ملعقة صغيرة من الملح.

ثانيا: ملعق صغيرة من الفلفل الأسود.

ثالثا: القليل من الكمون.

رابعا: 3 ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.

خامسا: 2 كيلو من اللحم المفروم.

سادسا: كوب من البقدونس المفروم.

سابعا: 5 فصوص ثوم مفروم.

ثامنا: 3 بصلات مفرومة.

طريقة عمل الكباب الحلبي في اللبناني

كما وضعنا طريقة عمل الكباب الحلبي في اللبناني وهي التالي: أولا: نحضر طبقا عميقا ونضع به اللحم المفروم.

ثانيا: وبعد ذلك ، يضاف إليها البقدونس المفروم والبصل المفروم، قم بتتبيل بالملح والفلفل الأسود والكمون.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، نضع الفلفل الأخضر المفروم، ونقلب المكونات ونعجنها جيداً، ثم قم بتشكيل العجينة إلى أقراص وترص بصينية للفرن بعد دهنها بالزيت.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة والاخيرة ، طريقة عمل الكباب الحلبي في اللبناني ، نضع الصينية بالفرن لمدة نصف ساعة حتى يحمر لونها وتنضج، سادسا: نحضر طبقا ويفرد عليه البقدونس، ويرص الكباب عليه وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.