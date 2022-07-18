خلال ساعات فقط: 3 عمليات إطلاق نار تستهدف الاحتلال شمال القدس

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين 18/7/2022، أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، الليلة الماضية.

وقالت المصادر:"إن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت الحي."

وتزامناً مع عملية إطلاق النار، اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في كفر عقب ومخيم قلنديا.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن مقاوماً أطلق النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، الليلة الماضية، قبل أن ينسحب من المنطقة بسلام.

وتأتي عمليتا إطلاق النار في كفر عقب وحوارة، بعد عملية أخرى استهدفت قوة من جيش الاحتلال، في حي الطيرة قرب رام الله.