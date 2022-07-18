بالأسماء: اقتحامات واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الإثنين 18/7/2022، اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال، عدة قرى ومدن في الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

ففي بيت لحم، أوقفت قوة عسكرية "إسرائيلية" مركبة قرب قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، وقامت بتفتيشها واحتجزت ركابها قبل أن يتم اعتقالهم، وهم: الأسير المحرر ورئيس بلدية الدوحة سابقا رافت نافذ جوابرة، وعلاء علي الصطافي، وباسل عبد الفتاح الجابري.

واعتقالات الإثنين ١٨/٧/٢٠٢٢

١. حمزة عمرو- دورا جنوب الخليل

٢. ضياء عمرو- دورا

٣. محمد عبد الله نخلة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٤. موسى عيسى شراكة- مخيم الجلزون

٥. سلام شحادة الطيراوي- مخيم الجلزون

٦. حامد جاسر- بيتا جنوب نابلس