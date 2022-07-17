ارتفاع أسعار العملات الرقمية، ويبحث الكثير من المتابعين حول العالم عن أسعار العملات الرقمية، خاصة بعد ان عاودت انتعاشها من جديد بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لزيادة البحث بشكل كبير عن أسعار العملات الرقمية عبر محرك البحث الشهير جوجل قررنا كتابة مقال بعنوان :ارتفاع أسعار العملات الرقمية، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الناس بشكل مستمر ودائم، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

ارتفاع العملات الرقمية

قفزت أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 17 يوليو/ تموز 2022، بقيادة إيثريوم التي زادت بنحو 13% فيما تجاوزت بيتكوين حاجز 21 ألف دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 5.21% إلى 973.18 مليار دولار وسط حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 64.65 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

وارتفع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الأحد 17 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 4.07% ليصل إلى 21,393.16 دولار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 408.5 مليار دولار مقابل 393.505 مليار دولار، أمس.

وكان سعر عملة بيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم) قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار باقي العملات المشفرة اليوم

بينانس كوين

وصعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 7.7% ليبلغ 253.20 دولار.

عملة الريبل

كما ارتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 7.12% ليسجل 0.3567 دولار.

عملة كاردانو

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 5.91% ليصل إلى 0.4598 دولار.

سعر بولكادوت

وقفز سعر بولكادوت Polkadot نحو 7.25% من قيمته ليصل إلى 7.25 دولار.

سعر دوجكوين

ونما سعر دوجكوين DOGE/USD نحو 5.03% ليصل إلى مستويات 0.06509 دولار.

ويُشار إلى أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.