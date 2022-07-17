هل يعود موراتا إلى يوفنتوس ؟

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بأن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، ردّ على إمكانية العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويُشار إلى أنه انتقل موراتا إلى أتلتيكو بنهاية الموسم الماضي، بعدما قضى عامين على سبيل الإعارة مع اليوفي.

وتحدثت تقارير إيطالية بإن يوفنتوس استأنف مفاوضاته مع أتلتيكو، لإعادة موراتا للفريق بناءً على نصيحة ماسيمليانو أليغري المدير الفني للسيدة العجوز.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية :"أن موراتا متأكد بنسبة 99% من أنه سيبقى مع أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة :"أن المهاجم صاحب الـ29 عاما قام بالفعل بتسجيل أطفاله في إحدى مدارس العاصمة الإسبانية مدريد، كما انتقل لمنزله بإسبانيا، فيما ينتظر اللاعب وزوجته طفلاً رابعًا".

وتابعت :"أن موراتا أعجب أيضًا بأداء الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس، خلال فترة التحضير للموسم الجديد".

جدير ذكره أن موراتا خلال الموسم الماضي، شارك في 48 مباراة مع يوفنتوس بجميع المسابقات، وسجل 12 هدفًا.