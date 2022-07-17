قبل أن يجف حبر "اعلان القدس" المشؤوم.. الاحتلال يهدد غزة!!

لم تمض ساعات على "إعلان القدس" الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، حتى أطلق الأخير تهديداته لقطاع غزة.

و خلال جلسة حكومته اليوم الأحد، هدد لابيد بالرد "بسرعة ومن دون تردد" على إطلاق أي قذيفة صاروخية بالون حارق من قطاع غزة، في أعقاب إطلاق أربع قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مدينة أشكلون (عسقلان) و مستوطنات الجنوب.

و قال لبيد، خلال افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي، إن الغارات الإسرائيلية في القطاع يوم أمس كانت "شديدة القوة ودقيقة"، وأن الأهداف التي استهدفت كانت "بحجم لم يكونوا مستعدين له"، على حد وصفه.

الكاتب و المحلل السياسي، مصطفى الصواف قلل من أهمية تهديدات رئيس حكومة الاحتلال، مؤكداً بأنه لا جديد في تهديداته، وهي ليست جديدة.

و أوضح الصواف في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن حكومة الاحتلال تعلم جيداً أن غزة مختلفة عن العالم العربي ولديها ما تقوله لو فكر الاحتلال بارتكاب أي حماقة.

و أضاف المحلل قائلاً: "علينا أن لا ننسى أن الكيان يعيش في وضع غير طبيعي وهناك انتخابات قادمة، ويريد قادته أو من يطلقون التهديدات حصد مزيد من الأصوات في الانتخابات القادمة، فالتهديد مادة يحاولون استخدامها".

و لفت الكاتب الى أن المقاومة الفلسطينية تدرك ما يفكر به الاحتلال، وتعلم أن ما يجري في المنطقة وما عقد من تحالف القدس هو يستهدفها في المقام الأول.

و وفقاً للصواف، فإن المقاومة في قطاع غزة تعلم أن العدو لا يعير كل الدول العربية بما فيها من شارك في قمة جدة أي اهتمام بقدر ما يعمل حساب للمقاومة في غزة، لأنها الوحيدة التي يدرك الاحتلال انها تهدد أمنه، وأن لا أمن له ولا امان طالما أن المقاومة بخير .

و أوضح الكاتب بأن هذه التهديدات ليست جديدة، ولا تخشى منها المقاومة التي تدرك ما يسعى الاحتلال لتحقيقه، إلا أن المقاومة بكل تأكيد وفي نفس الوقت تأخذ على محمل الجد تلك التهديدات، لا سيما أن الازمة التي يعاني منها الاحتلال قد تدفعه لعدوان على غزة كي يجني مكاسب انتخابية.

و وفقاً للكاتب، فإن الواقع يقول أن الاحتلال ليس في وارده أي عدوان واسع على غزة كونه يعلم النتائج وأن وضعه الداخلي لا يحتمل ذلك، ولكن قد يدفعه الجنون و الغرور بالقيام بعدوان على غزة.

و كان المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد "ران كوخاف" قال إنه لا يستبعد شن عملية عسكرية ضد غزة خلال العام بسب التوتر.

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن كوخاف قوله: “لا أستبعد هذا الاحتمال الذي يمكن أن يحدث حماس وغزة لن يختفوا، وهم في صراع معنا، وهذه المنطقة معقدة للغاية، سنواصل الدفاع والهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية في كل مكان”.

يذكر أن طائرات الاحتلال الصهيوني، قد شنت فجر أمس السبت 16/7/2022م، سلسلة من الغارات على عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية في القطاع، زاعماً بأن قصفها جاء كرد على عملية إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان المحتلة التي تبعد عن غزة قرابة الـ30 كيلو.

و يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن و رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد في القدس المحتلة "إعلان القدس" بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

ويتضمن الإعلان المكون من أربع صفحات التزاما أمريكيا بأمن "إسرائيل" ورفض حيازة طهران سلاحا نوويا.

ويشتمل الإعلان تأكيد بايدن ولابيد على العلاقات المتينة بين الجانبين، وتأكيد الرئيس الأمريكي التزام بلاده الصارم بالحفاظ على قدرات "إسرائيل" وتعزيزها وردع أعدائها، والدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد أو مجموعة من التهديدات.