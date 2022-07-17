يائير لابيد يهدد قطاع غزة

هدد رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، اليوم الأحد، بالرد "بسرعة ومن دون تردد" على إطلاق أي قذيفة صاروخية بالون حارق من قطاع غزة، في أعقاب إطلاق أربع قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مدينة أشكلون (عسقلان) و مستوطنات الجنوب.

و قال لبيد، خلال افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي، إن الغارات الإسرائيلية في القطاع يوم أمس كانت "شديدة القوة ودقيقة"، وأن الأهداف التي استهدفت كانت "بحجم لم يكونوا مستعدين له"، على حد وصفه

و زعم مسؤولون "أمنيون اسرائيليون" أن الغارات ألحقت ضررا كبيرا لحماس، واستهدفت "موقعا حساسا" تحت سطح الأرض لإنتاج مواد كيميائية وقذائف صاروخية، وأن الاستخبارات الإسرائيلية عملت فترة طويلة من أجل رصدها.

وقال أحد المسؤولين "الأمنيين الإسرائيليين" عن الموقع المستهدف إنه "بسبب ضائقة تهريب مواد ثنائية الاستخدام (مدني وعسكري) إلى قطاع غزة، من مصر وإسرائيل، فإنهم يضطرون إلى إنتاج مواد كيميائية بأنفسهم ولذلك فإن هذه كانت ضربة مؤلمة جدا، وفق زعمه".