موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين.. بالأسماء موعد نتائج التوجيهي 2022 في غزة والضفة

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022، يبحث الناس عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، حيث يحظى موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، بأهمية بالغة لدى المواطنين في الضفة المحتلة وقطاع غزة خاصةً الأمهات وأولياء أمور الطلبة، لذا يبحثون عبر محركات البحث ومواقع البحث الالكترونية، لمعرفة موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، خاصةً مع أنباء التقدم في تصحيح الامتحانات وفق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي.

موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين بالأسماء

وحتى كتابة هذه المقالة اليوم الخميس الموافق 14-7-2022 فإن وزارة التربية والتعليم العالي لم تعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين لكنه وبحسب السنوات الماضية فإنه من المتوقع ان يكون في أواخر شهر تموز الحالي.

ونذكر الجميع إلى أن فريق فلسطين اليوم سوف يقوم في الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين حال أعلنت وزارة التربية عنه .

موعد نتائج التوجيهي 2022 في الضفة وغزة

ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، للبحث حول موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، حيث أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد عواد، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الجاري تسير بشكل طبيعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المراكز الثلاث.

وحول الدرجات، وبحسب محمد عواد فقد قال إنه من المبكر الحديث فيما يتعلق بالدرجات ونسبها لأن عمليات التصحيح جارية حتى اللحظة، أكمل حديثه أنه مع نهاية الشهر الجاري تتضح الأمور بشأن إعلان نتائج الثانوية العامة.

موعد نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين

وكان وكيل وزارة التعليم العالي بغزة، زياد ثابت قد أعلن في 14 يونيو الماضي، بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في هذا اليوم حيث يتقدم 87 الف و222 طالب وطالبة إلى امتحانات الثانوية في فلسطين القدس والضفة وغزة وأيضا في لجان خارج فلسطين.

وقالت ثابت، في مؤتمر عقد بمدينة غزة: إن "38 ألف و244 طالب وطالبة في غزة يتقدمون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 225 لجنة امتحانية"، مشيرًا إلى أنه يعمل في المراقبة وإدارة قاعات الامتحان وتقديم الخدمات فيها نحو 5 آلاف و720 موظف من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف ثابت أن لدى وزارة التعليم مركزي تصحيح إحداها في غزة والأخر في خانيونس وذلك لتسهيل وتيسير العمل، لافتًا إلى أنه يعمل في تلك المراكز، 2768 مصححًا وإدارياً.

وذكر الوكيل، أن لدى الوزارة بغزة مركز فرز وكونترول الذي يتم فيه إدخال البيانات وعلامات الطلاب ومراجعتها وإظهار النتائج.

وأكد ثابت، أن وزارته نسقت من وزارة التعليم في رام الله فيما يتعلق بـ"التوجيهي" بداية من التوافق على أسئلة الامتحانات واعداد الأسئلة من خلال لجان مشتركة.

من جهته، قال نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة محمد الفرا: إن "اليوم عرس فلسطيني بامتياز وفيه يبرز دور وزارة التربية والتعليم التي عملت بجد على مدار الساعة، والتعليم خطوة من خطوات التحرير وبناء الدولة، وهذه الجهود لتحقيق آمال شعبنا".

وتقدم الفرا، بالشكر لوزارة التربية والتعليم على جهودهم الطيبة، مؤكدةً جهوزية الحكومة لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المسيرة التعليمية.

رابط نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وبحسب ما جاء في تصريح مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم بغزة جمال يوسف وهو التالي:

أولا: إن عملية تصحيح أوراق الإجابات لامتحانات الثانوية العامة لا زالت مستمرة، والانتهاء من عملية التصحيح نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أبعد تقدير.

ثانيا: نؤكد عدم موجود موعد محدد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وربما تكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، كما هو مخطط له من قبل الوزارة.

ثالثا: لجان التصحيح لا تزال تمارس عملها، وهناك عدة مباحث لا زالت قيد التصحيح مثل الثقافة العليمة والتكنلوجيا والتربية الدينية، وأجزاء من مباحث أخرى، وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .